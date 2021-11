(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 01 NOV – Nuovo attacco da parte

delle frange cattoliche più tradizionaliste al pontificato di

Papa Francesco. E’ uscito oggi un volume dal titolo “Dalla pace

di Benedetto alla guerra di Francesco” e nel mirino delle

critiche questa volta c’è la stretta decisa da Bergoglio sulla

Messa in latino. La notizia della nuova pubblicazione arriva

dagli Stati Uniti e rimbalza in queste ore sui siti dei

tradizionalisti che sottolineano come sia stata

significativamente scelta, come data per pubblicare questo

documento, la festa di Tutti i Santi.

Si tratta di 70 risposte al Motu Proprio di Papa Francesco, ‘Traditionis Custodes’, firmate da 45 autori in 12 Paesi: 5

cardinali, 5 vescovi, 8 sacerdoti, 2 religiosi e 27 laici. I

siti che hanno diffuso la notizia riferiscono anche di una

riunione che si è tenuta a Roma lo scorso fine settimana “per

ricordare al Vaticano che il rito antico non sparirà mai dalla

Chiesa”.

I cinque cardinali che firmano contributi nel volume sono:

Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Gerhard Müller, Robert

Sarah, Joseph Zen. Per ragioni, anche diverse, si sono distinti

in questi anni per le critiche mosse al Pontificato di

Francesco. (ANSA).



