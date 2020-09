Nuovo palinsesto per voicebookradio.com, la prima webradio italiana nata in un liceo romano e oggi network nazionale, in onda tutti i giorni h24 con nuove rubriche e un team di speaker che include sia voci già note al pubblico, sia nuovi arrivi.

Nel palinsesto una novità, T30, un format completamente diverso da quanto ascoltato finora, innovativo e dinamico, con un ritmo serrato che non darà tregua. Stone washed – Pomeriggio Loro – Five play rockn’ roll – Pisquits – Tracce indelebili – Sissi tra le righe e La Moda di Titti sono i principali appuntamenti della giornata di Voicebookradio, dove la musica è sempre protagonista in ogni sua declinazione.

“Siamo molto felici del nuovo palinsesto che da’ continuazione a un lavoro di grande passione che vede coinvolti tanti ragazzi provenienti dalla PCTO (Alternanza – Scuola – Lavoro)” – ha dichiarato Giulio Ceccanei, Direttore di voicebookradio.com – “Ho pensato di unire ragazzi con adulti perché il confronto generazionale è “open mind”, ancora una volta la radio si conferma uno strumento antico ma estremamente innovativo”.

Voicebookradio cura anche la messa in onda e lo studio di programmi -per il MIUR con Miur Radio Network- e per la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia con Radio Europa Focus; da settembre decolla il progetto “CHANGE TO BE”, una redazione nazionale per il coordinamento con tutte le scuole di Italia. “Siamo nati nell’interno di una scuola e lì si ritorna sempre!”

