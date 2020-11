Cronaca Oggi la seconda giornata della Conferenza Roma MED

Al via la seconda giornata della sesta edizione della Conferenza Rome MED- Mediterranean Dialogues, promossa a partire dal 2015 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ispi, che si tiene quest’anno in formato digitale e prevede oltre 40 eventi virtuali dal 25 novembre al 4 dicembre 2020. Il programma di oggi Advertisements Ore 11.00, Dialogue with Alpha Barry, Minister of Foreign Affairs, Burkina Faso Advertisements

Ore 12.00 Panel BARCELONA +25: CITIES IN THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP

[embedded content]

Ore 14.00 Dialogue with Anwar Gargash, Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, United Arab Emirates (UAE)

[embedded content]

Ore 16.00 Panel READY TO RESET? NEW MIGRATION PARTNERSHIP FOR A POST-PANDEMIC MEDITERRANEAN

[embedded content]

Ore 17.30 Dialogue with Riyad Al Malki, Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Palestine

[embedded content]

Fonte Ansa.it

