Oggi fra un milione e un milione e mezzo di italiani perderà il lavoro in quanto non vaccinato e ultra cinquantenne. Lavoratori preparati, con esperienza, con famiglie alle spalle, che da oggi sono dei fuorilegge e quindi resteranno a casa. Molte aziende andranno in difficoltà, senza logica, perché queste persone lavoreranno chiuse in una stanzetta o verranno sostituite al volo dal primo che passa. Saranno multati anche i lavoratori autonomi che, magari, lavorano da soli in casa. Eppure devono essere puniti.

Non solo: negli ospedali molta gente non è stata curata, è morta da sola, nella disperazione, perché loro o i parenti non avevano il Green pass. Una vergogna disumana, giustificata da cosa?