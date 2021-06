(ANSA) – TARANTO, 29 GIU – Omicidio nella notte a Taranto. Un

giovane di 21 anni, Alessio Serra, con precedenti, è stato

ucciso con un colpo di pistola che gli ha perforato un polmone.

L’agguato è avvenuto per la strada, in via Capecelatro,

all’incrocio con via Liside. Sarebbero stati cinque i colpi

esplosi dal killer, uno dei quali andato a segno. Quando sono

giunti i soccorsi il giovane era ancora vivo, ma le sue

condizioni erano apparse subito gravissime. Il decesso è

avvenuto poco dopo nel vicino ospedale Santissima Annunziata.

ul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della

Squadra Mobile, della Squadra Volante e della sezione

Scientifica, che hanno avviato le indagini. Al momento non si

esclude alcuna pista, dal regolamento di conti legato agli

ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti fino ai dissidi

di natura personale. Alla notizia del decesso, in tanti, tra

familiari e amici della vittima, sono accorsi all’ospedale, dove

ci sono stati momenti di tensione che sono stati fronteggiati

dalle forze dell’ordine. (ANSA).



Fonte Ansa.it