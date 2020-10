(ANSA) – FIRENZE, 27 OTT – A 24 anni dalla morte svanisce

l’ultima speranza di trovare un colpevole per l’omicidio di

Guido Gratton, l’ex calciatore della Fiorentina e della

Nazionale deceduto il 26 novembre 1996 dopo un’aggressione di

cui rimase vittima nella sua casa di Bagno a Ripoli (Firenze).

Secondo quanto appreso, la procura di Firenze aveva chiesto di

riesaminare gli oggetti usati come armi del delitto – una

racchetta da tennis, una sedia e un bastone – per cercare

nuovamente, dopo i tentativi dell’epoca non andati a buon fine,

di estrapolare tracce di Dna grazie

alle attuali tecnologie oggidisponibili. Da qui la scoperta che tutti i reperti relativi alcaso erano stati distrutti già nel 2008 su disposizione del gipdi Firenze. Secondo quanto emerso i reperti furono distrutti permotivi di spazio come avviene periodicamente a seguito di unarichiesta dell’ufficio corpi di reato che venne approvata dalgip. Nessuna possibilità dunque di aprire nuove indagini come ilpm Luca Turco aveva chiesto di fare potendo riesaminare glioggetti. La speranza era che le attuali tecniche di poliziascientifica consentissero di estrapolare il Dna. (ANSA).

Fonte Ansa.it

