(ANSA) – ROMA, 09 SET – “Antonio Ciontoli ci disse di stare

tranquilli che era solo un grande spavento, si trattava di un

colpo d’aria partito dalla pistola. Marco stava avendo solo una

crisi d’ansia”. E’ quanto ha riferito Viola Giorgini, ex

fidanzata di Federico Ciontoli, sentita come testimone nel

processo d’appello bis per la morte, causata da un colpo di arma

da fuoco, di Marco Vannini avvenuta la notte tra il 17 e il 18

maggio del 2015 mentre si trovava a casa della sua fidanzata a

Ladispoli, centro del litorale romano. Nel procedimento sono

impuntati l’intera famiglia Ciontoli dopo che la Cassazione ha

disposto un nuovo processo di secondo grado per il

riconoscimento dell’omicidio volontario con dolo eventuale per

la morte di Marco, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra

il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a

Ladispoli, sul litorale romano. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram