(ANSA) – PALERMO, 23 OTT – “Signor Salvini è così che lei

salva vite innocenti?” E’ la scritta su un cartellone esposto

davanti al carcere Pagliarelli, a Palermo dove è in corso il

processo al senatore Matteo Salvini imputato per sequestro di

persona e omissioni di atti d’ufficio per il caso Open Arms. A

esporlo con un flash mob è un gruppo di ragazzi del movimento

artistico-culturale Our Voice.

Nella performance viene rappresentato Salvini seduto su una

sedia, mentre ai suoi piedi ci sono quattro ragazzi seminudi

colorati d’oro e d’argento che allungano le braccia verso altri

due giovani di pelle bianca e nera. “Con questa performance –

dice Sonia Bongiovanni, fondatrice di Our voice – denunciamo che

i politici, come Salvini, spesso non si impegnano per proteggere

e salvare le persone in mare. Nella raffigurazione il politico

ha in mano le risorse dell’Africa, che vengono rubate dal

capitalismo occidentale. I ragazzi d’oro e d’argento

rappresentano appunto le risorse che vengono estirpare, gli

altri due ragazzi Thierno Mbengue, originario del Senegal, e

Dennis Pinzone di origini boliviane, rappresentano l’unione dei

popoli in tutto il mondo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it