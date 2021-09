Un operaio che stava lavorando su un autocarro in un cantiere lungo l’Autosole è rimasto ucciso dopo che il suo mezzo è stato travolto da un camion. L’incidente sul lavoro è avvenuto attorno alle 15 all’innesto fra l’A1 e l’A15 nei pressi di Parma. L’operaio, dipendente di una società che lavora per Autostrade per l’Italia, stava segnalando un cantiere lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto verso Milano ha sbandato mentre era in prima corsia ed ha colpito in pieno il furgone di servizio uccidendo sul colpo l’operaio. La circolazione in direzione nord è stata riaperta.

Muore travolto da barra mietitrebbia nel padovano – Un uomo di 71 anni è morto oggi pomeriggio mentre tentava di riparare un guasto nella sua mietitrebbia. L’incidente è avvenuto a Rovolon (Padova), l’uomo è un contadino, residente in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme, lo Spisal e il 118, per il 71enne non vi è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono intervenuti per spostare il macchinario che con ogni probabilità finirà sotto sequestro. Dai primi accertamenti pare che l’uomo stesse lavorando ai suoi campi, la barra della trebbia si sarebbe staccata e lui ha tentato di aggiustarla, ma l’attrezzo gli è caduto addosso, non lasciandogli scampo.

Un pastore di 70 anni ha perso la vita oggi sui monti dell’Alta Valle Spluga, nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio). È scivolato in un dirupo mentre accudiva il suo gregge in alta montagna. A recuperarlo dal burrone i militari del Sagf della Guardia di finanza di Madesimo con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna. Immediato il suo trasporto con l’elicottero di Areu all’ospedale Morelli di Sondalo, dove è deceduto poche ore il ricovero.

Fonte Ansa.it