(ANSA) – TRENTO, 23 AGO – Un giovane orso nella serata di

ieri ha ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. Attorno

alle 22.30. L’orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni e

mezzo di età, con ogni probabilità M57 e non M49 (ovvero l’orso

che è scappato dal recinto e si è liberato del collare), ha

aggredito il militare, che stava facendo una breve escursione,

buttandolo a terra e provocandogli diverse ferite.

Il carabiniere in compagnia di un’altra persona stava

effettuando una breve passeggiata in attesa di prendere servizio

per il turno notturno. L’aggressione – secondo le testimonianze

raccolte dai due – è stata improvvisa, senza provocazione: è

avvenuta nei pressi del lago-biotopo che d’inverno è anche

utilizzato come pista di fondo.

Il governatore Maurizio Fugatti ne ha quindi disposto la

cattura, che è stata effettuata nel corso della notte. Verso le

4 del mattino, il plantigrado è stato narcotizzato, mentre era

ancora intento a rovistare nei cassonetti della spazzatura, e

trasportato al recinto di Casteller. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram