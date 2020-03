(ANSA) – MILANO, 16 MAR – “Ho avuto un incontro con il dottor Bertolaso e con i suoi tecnici, c’è la massima disponibilità per realizzare questa struttura, all’orizzonte ci sono le condizioni per arrivare a una soluzione positiva e a una soluzione rapida”: lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando dall’interno della Fiera di Milano dove potrebbe essere realizzato un ospedale con 400 posti di terapia intensiva. “Questo potrà essere un punto di riferimento per tutto il paese”, ha aggiunto. “Siamo in contatto con il commissario Arcuri e con il ministro Speranza, abbiamo presentato il nostro progetto e Arcuri domani ci dirà in che modo e con che entità di macchinari potrà collaborare con noi”, ha aggiunto Fontana. L’ospedale si potrebbe sviluppare su due piani, uno di 12mila mq e un altro di 13mila mq e, per quanto riguarda i macchinari, Fontana ha ribadito che “stiamo ragionando in merito anche con aziende straniere”.



