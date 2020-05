Esplosione in una fabbrica nel Comune di Ottaviano.

Testimoni hanno detto di aver sentito un forte boato, seguito da una colonna di fumo nero che è ancora ben visibile in tutto il circondario. I soccorsi sono coordinati dalle forze dell’ordine, con vigili del fuoco e ambulanze. L’operaio deceduto si chiamava Vincenzo Lanza, è stato estratto dalle macerie già in condizioni disperate con altri due operai feriti: uno si trova al Cardarelli, l’altro all’ospedale di Nola. Sul posto il pm della Procura di Nola, la dottoressa Salvati.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana che in questo momento è sul luogo dell’esplosione-dichiara -“Chiedo a tutti i cittadini di Somma Vesuviana, in via precauzionale di tenere porte e finestre chiuse ed evitare spostamenti verso la vicina città di Ottaviano in seguito all’ esplosione verificatasi pochi minuti fa e di evitare , se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l’ esterno, in particolare direzione Ottaviano”.

