(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il ministero della P.a raccomanda agli uffici pubblici un restyling dei sistemi di incentivazione.

Nelle nuove linee guida sulla misurazione e la valutazione della performance vengono suggeriti così sistemi premiali basati sulla leva formativa, fornendo ai meritevoli corsi per la crescita professionale mirati, o spingendo sulla reputazione con l’individuazione, ad esempio, del “miglior dipendente del mese”.

Insomma, la ricompensa non dovrebbe arrivare solo con un gettone in busta paga. Metodo che, sempre secondo il dossier, si è rivelato “parzialmente inefficace”.



