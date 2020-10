(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 08 OTT – “Era ora che un grande

italiano venisse restituito alla sua famiglia, ai suoi fedeli,

ai suoi confratelli. La notizia era nell’aria. Da un paio di

giorni filtrava ottimismo per le sue sorti e per quelle di altri

sequestrati in quell’area del mondo. Siamo felicissimi e

ringraziamo coloro, non tanti per la verità, che in questi due

anni hanno fatto sì che sulla tragedia di Padre Gigi non calasse

un definitivo oblio”. Lo dice Alessandro Monteduro, il direttore

della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha

sempre tenuto alta l’attenzione sul caso del missionario

italiano rapito.

Anche questa mattina, rilanciando la notizia di un possibile

rilascio in Mali della suora colombiana rapita Gloria Narvaez,

Acs aveva auspicato la liberazione appunto di padre Pier Luigi

Maccalli. (ANSA).



