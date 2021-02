(ANSA) – NUORO, 01 FEB – Nel Nuorese i medici di base vanno

in pensione e molte sedi rimangono vacanti per diversi mesi, se

non per anni. I bandi spesso vanno deserti e si arriva al punto

in cui in vari paesi non c’è più neanche un sostituto. Una

situazione esasperante per i sindaci che fanno i conti con i

reclami dei cittadini. Per questo la sindaca

di Oniferi StefaniaPiras, dopo aver appreso che l’ennesimo bando alla ricerca di unprofessionista non ha dato esito positivo, ha firmatoun’ordinanza provocatoria in cui legge: “E’ fatto assolutodivieto ai cittadini di ammalarsi, di avere necessità di cure efarmaci e di contrarre il virus covid-19”.L’ordinanza è stata inviata all’Ats, alla Regione Sardegna,all’assessorato alla Sanità, al Prefetto di Nuoro e aiCarabinieri. “Un medico oggi ha rinunciato all’incarico diassistenza primaria lasciandoci senza medico condotto,situazione nella quale ci troviamo da due anni – spiega all’ANSAla sindaca di Oniferi -. Le ho provate tutte, ho parlato con iconsiglieri regionali, con l’assessore alla Sanità ma non sicapisce come mai la Regione non faccia l’elenco delle sedicarenti dal 2016. Ora non abbiamo neanche il sostituto e nonpossiamo rivolgerci a nessun medico dei paesi vicini, che nonhanno dato disponibilità a sostituire il nostro, perché ‘oberatidi lavoro’. La situazione è al limite e tra poco, d’accordo congli altri colleghi del territorio, marceremo su Cagliari doveriuniremo i nostri consigli comunali per farci ascoltare”.“L’assenza del medico di base non è un problema che riguardasolo Oniferi – prosegue la sindaca – ma anche Sarule, Olzai,Nule, Benetutti. Manca uno dei medici di base anche a Oliena, aOrani ne mancano due e si va avanti con incarichi precari, chealla prima occasione se ne vanno. Così non possiamo più andareavanti – conclude – dopo l’ordinanza provocatoria ho intenzionedi unirmi ai colleghi per forme di proteste eclatanti chepongano fine a un situazione vergognosa che nega il diritto allasalute dei nostri cittadini”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

