Tre slot non collegate alla rete e violazione delle norme tributarie sul Prelievo Unico Erariale. E’ quanto è stato contestato ad un internet point di Palermo dai funzionari di Adm e dai Carabinieri della stazione di Caccamo.

Durante dei controlli, è stato scoperto il locale, adibito ad internet point, dove erano state installate e nascoste, in una stanza chiusa a chiave, 3 slot non collegate alla rete telematica. Gli apparecchi sono stati sequestrati, insieme alla somma di circa 600 euro custodita al loro interno – riporta l’Agenzia Agimeg.

Le sanzioni amministrative elevate sono state di 150.000 euro per la violazione dell’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS. Inoltre, l’Ufficio dei Monopoli di Palermo, ai sensi dell’art. 1 comma 646 lett. a) legge 190/2014, con separato atto che notificherà alla parte, applicherà la sanzione prevista per un importo calcolato di 1.714.770 euro per la violazione delle norme tributarie sul prelievo unico erariale.