(ANSA) – MACERATA, 30 GEN – L’Amministrazione comunale di

Macerata ha scoperto stamattina ai Giardini Diaz una targa in

ricordo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta

a pezzi da un pusher nigeriano, Innocent Oseghale, condannato

poi all’ergastolo confermato in appello. La cerimonia cade

dunque nel terzo anniversario dalla morte della giovane,

avvenuta il 30 gennaio 2018. “La tua giovinezza, spezzata in

terra – si

legge sulla targa – rimanga ora leggera nel cielo. Iltuo ricordo ci proietti oltre la sofferenza, nella bellezza deifiori che ti omaggiano. La città di Macerata ti ricorda conaffetto e con te grida: ‘Mai più’.Presenti il sindaco Sandro Parcaroli, il vice sindacoFrancesca D’Alessandro, gli assessori, il vescovo. mons.Nazzareno Marconi, il prefetto Flavio Ferdani e tutte leautorità. Collegati, in videochiamata da Roma, i familiari diPamela Mastropietro che hanno condiviso l’iniziativa del Comune.La mamma di Pamela, Alessandra Verni, ‘da remoto’ aringraziato tutti i presenti per “iniziative come queste chericordano nostra figlia. A causa del divieto di spostamento traregioni non potevamo essere presenti a Macerata – ha ricordato –ma siamo molto legati a questa città e speriamo di tornare lì ilprima possibile. Grazie di cuore”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

