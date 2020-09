(ANSA) – ANCONA, 15 SET – Una perizia ‘super partes’ per

accertare se le due coltellate sul corpo di Pamela Mastropietro,

18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio

2018, furono inferte mentre era ancora in vita, come hanno

stabilito i giudici di primo grado, o se invece la ragazza morì

per un malore dovuto all’assunzione di eroina, come sostiene

l’imputato. L’udienza del processo d’appello che inizierà domani

mattina – si svolgerà in Tribunale – ad Ancona ruota intorno a

questa richiesta, avanzata dalla difesa di Innocent Oseghale, 32

anni, pusher nigeriano condannato all’ergastolo in primo grado

dalla Corte d’assise di Macerata. L’imputato, detenuto, sarà in

aula scortato dalla Penitenziaria. I giudici lo hanno ritenuto

responsabile di omicidio volontario aggravato dalla violenza

sessuale, distruzione e vilipendio del cadavere, ritrovato a

pezzi in due trolley il giorno seguente sul ciglio di una strada

fuori Macerata. Oseghale sostiene che Pamela morì per overdose e

di non averla uccisa ma ammette di aver fatto a pezzi il corpo.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram