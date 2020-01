(ANSA) – SAN SEVERO (FOGGIA), 15 GEN – La polizia sta cercando nelle campagne di San Severo, nel Foggiano, una pantera nera. La presenza dell’animale è stata segnalata questo pomeriggio da un giovane operaio che ha riferito alla polizia di aver visto l’animale aggirarsi vicino al centro abitato. Gli agenti intervenuti hanno rilevato sul terreno impronte che sarebbero riconducibili a quelle di un grande felino. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e personale del servizio veterinario dell’Asl.

“Invito tutti alla massima attenzione e cautela – afferma il sindaco Francesco Miglio – l’animale è stato avvistato con estrema certezza, la sua presenza nel nostro territorio è dunque evidente, invito tutti a non avventurarsi nelle campagne specie in queste ore serali: è a disposizione il numero telefonico 0882.339200 – Sala Operativa della Polizia Locale, per ogni utile evenienza”.



