(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT – Papa Francesco lancia

un appello ai cattolici italiani ad avere “più coraggio” per

uscire “dalla crisi generata dal Covid”. Le parole del Pontefice

arrivano dal messaggio inviato alla 49/ma settimana Sociale dei

Cattolici Italiani che si apre oggi a Taranto. “Questo

appuntamento – dice Francesco – ha un sapore speciale. Si

avverte il bisogno di incontrarsi e di vedersi in volto, di

sorridere e di progettare, di pregare e sognare insieme. Ciò è

tanto più necessario nel contesto della crisi generata dal

Covid, crisi insieme sanitaria e sociale. Per uscirne è

richiesto un di più di coraggio anche ai cattolici italiani”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it