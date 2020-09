(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 09 SET – Il Papa ha tenuto oggi

la sua seconda udienza generale con la presenza di fedeli dopo i

mesi di lockdown con la catechesi che era trasmessa solo in

streaming. E’ arrivato al Cortile San Damaso in auto indossando

una mascherina bianca che ha però tolto prima di scendere. Ha

poi igienizzato le mani con il gel grazie all’aiuto del suo

assistente.

Nei lunghi saluti ai fedeli alle transenne si è sempre tenuto

a distanza anche se ha preso personalmente lettere e doni che

gli venivano dati dai fedeli. Ha anche preso uno zucchetto porto

da un fedele, lo ha messo sulla testa e lo ha restituito. Ha

benedetto immagini e oggetti senza stringere le mani. Ha fatto

anche cenno a qualcuno che si avvicinava troppo che non era

possibile.

All’inizio dell’udienza, prima della catechesi, ha poi

invitato i fedeli a distanziarsi per evitare i contagi: “Non

ammucchiatevi, per ognuno c’è la sua sedia per evitare i

contagi”. (ANSA).



