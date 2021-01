(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 30 GEN – Coloro che criticano il

Concilio Vaticano II o non lo seguono, sono fuori dalla Chiesa.

“O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio”, “o se lo

interpreti a tuo modo non sei nella Chiesa, il Concilio non va

negoziato”. Lo ha detto Papa Francesco nell’udienza all’ufficio

catechistico della Cei. “Per favore nessuna concessione a coloro



