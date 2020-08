(ANSA) – CATANIA, 20 AGO – “Cinque ore di lavoro di un

volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno

sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche.

La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice

considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita

della propria famiglia”. Lo afferma Daniele Mondello, papà di

Gioele e marito di Viviana Parisi, sul proprio profilo Facebook.

“Nonostante il dramma che mi ha travolto – scrive – trovo

doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un

ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio.

Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo

ritrovato”. “Viviana e Gioele – conclude Daniele Mondello – vi

ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati

grandi!”.



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram