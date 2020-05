(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 17 MAG – “In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo. Ma per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire la salute di ognuno e del popolo”. Lo ha detto Papa Francesco al Regina Caeli.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram