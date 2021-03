(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Il Papa ha nominato vescovo ausiliare

di Roma don Benoni Ambarus.

Ambarus ha accolto la nomina con emozione e incredulità: “Ringrazio il nostro vescovo Papa Francesco per la fiducia che

mi ha manifestato. Un prete straniero, romeno romano, vescovo

ausiliare a Roma! Sono scherzi del Signore e… del Papa, verso di

me, che sarei dovuto rimanere in Italia solo quattro

anni!”,sottolinea il direttore della Caritas diocesana. (ANSA).

(ANSA).

