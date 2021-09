(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 12 SET – Papa Francesco è

partito alle 6.10 di questa mattina per il suo viaggio a

Budapest e in Slovacchia che si concluderà mercoledì 15

settembre: il 34/o del suo Pontificato, il primo dopo

l’operazione chirurgica al colon che Bergoglio ha subito lo

scorso 4 luglio al Policlinico Gemelli.

Oggi stesso il Pontefice toccherà entrambi i Paesi che lo

attendono, fermandosi in Ungheria per una visita-lampo di appena

sette ore, dedicata in particolare alla messa conclusiva, nella

Piazza degli Eroi di Budapest, del 52/o Congresso eucaristico

internazionale svoltosi nella capitale magiara.

Il programma prevede la partenza del Papa da Roma-Fiumicino

per Budapest alle 6.00 , con arrivo alle 7.45 e accoglienza

ufficiale nell’Aeroporto internazionale da parte del vice primo

ministro Zsolt Semjen. Alle 8.45, presso il Museo delle Belle

Arti, il Papa incontrerà il presidente della Repubblica Janos

Ader e il primo ministro Viktor Orban – incontro quest’ultimo

particolarmente atteso -, quindi alle 9.15 i vescovi e alle

10.00 i rappresentanti del Consiglio ecumenico delle Chiese e

alcune comunità ebraiche dell’Ungheria. Alle 11.30 la messa

nella Piazza degli Eroi e di seguito l’Angelus.

Alle 14.30 la cerimonia di congedo all’Aeroporto di Budapest

e alle 14.40 la partenza per Bratislava, dove papa Francesco

atterrerà alle 15.30, con l’accoglienza ufficiale presso lo

scalo aereo da parte della presidente della Repubblica, Zuzana

Caputova. Ancora due gli appuntamenti della giornata nella

capitale slovacca, entrambi presso la Nunziatura apostolica dove

alloggerà il Papa: alle 16.30 l’incontro ecumenico e alle 17.30

quello privato con i membri della Compagnia di Gesù . (ANSA).



Fonte Ansa.it