(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 21 MAR – “Il razzismo è un virus

che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre

in agguato. Le espressioni di razzismo rinnovano in noi la

vergogna dimostrando che i progressi della società non sono

assicurati una volta per sempre”. Lo dice il Papa in un tweet in

occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della

discriminazione razziale, aggiungendo

gli hashtag #FightRacism#FratelliTutti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

