(ANSA) – PADOVA, 22 APR – Papa Francesco ha telefonato nei

giorni scorsi a don Marco Galante, cappellano agli ospedali

riuniti Padova sud-Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia

(Padova), impegnato da novembre nel reparto Covid a sostenere e

incoraggiare i malati nelle sue visite ai reparti. Lo riferisce

oggi la Diocesi di Padova.

Qualche tempo fa don Marco ha scritto una lettera a papa

Francesco per condividere la preghiera e il sostegno che i

malati hanno trovato nel momento di sofferenza. E il Pontefice

ha risposto.

“È successo mercoledì mattina – racconta don Marco – alle

11.37. Ero in canonica e avevo appena terminato un collegamento

di formazione con un gruppo di preti e mi preparavo a uscire per

tornare in ospedale. Sento vibrare il telefono e vedo la scritta ‘sconosciuto’ sul display. Rispondo e mi sento dire: ‘Pronto,

parlo con don Marco Galante? Sono papa Francesco’. Mi è sfuggito

un ‘oh mamma mia’ ma dall’altra parte mi sono sentito dire

sorridendo ‘no, non sono la sua mamma, sono papa Francesco'”. La conversazione è proseguita per quattro minuti: “Mi è

sembrato un tempo surreale – racconta il cappellano – mi

tremavano le gambe e mi sentivo confuso interiormente. Ho

ascoltato più che parlare. Papa Francesco mi ha detto di aver

ricevuto la mia lettera e mi voleva ringraziare per quello che

sto facendo a nome della Chiesa, che ha raccolto anche la

fatica di fronte al dolore di tante persone e mi ha ricordato

che è molto importante stare accanto a chi soffre. Si è

informato sulla situazione in ospedale e poi mi ha esortato con

queste parole: ‘Non si avvicini mai per abitudine accanto a chi

soffre'”. Al termine della telefonata il Pontefice ha dato la

propria benedizione all’ospedale di Schiavonia, per gli ammalati

e tutte le persone che ci lavorano e spendono la loro vita

accanto a chi soffre. (ANSA).



Fonte Ansa.it

