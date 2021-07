Terza notte trascorsa al Policlinico Gemelli da papa Francesco, per il quale prosegue il decorso positivo dopo l’operazione subita domenica sera al colon per una stenosi diverticolare. Fonti ospedaliere riferiscono di una situazione tranquilla e regolare nei locali al decimo piano che ospitano il Pontefice, che già ieri aveva cominciato ad assumere pasti frugali e a fare i primi passi, alzandosi dal letto di degenza. Un aggiornamento ufficiale, sulla base dei controlli medici, dovrebbe essere diramato oggi alle 12.

