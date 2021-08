(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Per l’udienza generale di domani in

Aula Paolo VI in Vaticano non servirà il Green pass. Secondo

quanto si apprende, infatti, per il momento non sarà richiesta

la certificazione verde per assistere all’udienza di papa

Francesco, che proprio nei giorni scorsi ha ottenuto il

documento. (ANSA).



