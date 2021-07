(ANSA) – ANCONA, 08 LUG – Dopo la brucellosi, si è sviluppata

un’epidemia di parvovirosi nell’allevamento di Trecastelli

(Ancona), in cui era stato scoperto, a marzo, l’unico focolaio

nell’Unione Europea di ‘brucella canis’ che aveva portato lo

scorso gennaio al sequestro dai parte dei carabinieri forestali

di 850 cuccioli, per lo più di piccola taglia, la metà dei quali

era risultata malata. Lo denunciano le associazioni animaliste

Enpa, Lav, Leidaa, Lndc Animal Protection, che hanno scritto al

ministro della Salute Speranza e alle istituzioni locali e

nazionali, chiedendo l’istituzione di un tavolo tecnico di alta

specializzazione e la nomina di un coordinatore tecnico per

gestire l’emergenza nell’allevamento dove si trovano ancora 700

cani: “negli ultimi giorni sono morti oltre 30 cani” per

l’epidemia di parvovirosi. La parvovirosi, viene spiegato in una

nota, “è una patologia contagiosa la cui risposta clinica è

diversa da soggetto a soggetto, variando da una forma lieve ad

una forma mortale. Per questo motivo è necessario monitorare

attentamente gli animali e usare ogni precauzione possibile

nella gestione dei cani. In questa situazione, la diffusione di

questa malattia finirebbe per avere conseguenze drammatiche e

appare quindi necessario un intervento emergenziale che non può

essere ulteriormente procrastinato”, dichiarano le associazioni.

Le associazioni intervenute sul campo si sono attivate per dare “massimo e concreto supporto agli animali: dall’acquisto di

cibo, cucce, medicinali, antiparassitari e tosatrici, fino alla

presenza in loco di volontari e veterinari nell’ovvio rispetto

delle norme dettate dalla situazione”. “Ci auguriamo che la

nostra richiesta di un tavolo e di un coordinatore tecnico siano

accolte: non si può gestire una situazione doppiamente

emergenziale senza un valido coordinamento”, concludono le

associazioni. (ANSA).



Fonte Ansa.it