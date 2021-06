(ANSA) – LAMPEDUSA, 05 GIU – Ventotene, Lampedusa, e Creta

(Rethymno): tre isole che sono anche simboli di storia, memoria

collettiva, bellezze naturali, ed impegno civile e sociale,

unite da oggi attraverso un ‘Patto di Amicizia del

Mediterraneo’. Un percorso promosso dal sindaco di Ventotene

Gerardo Santomauro e sottoscritto dai sindaci di Lampedusa e

Linosa, Totò Martello, e di Rethymno (Comune dell’isola di

Creta) Georgios Marinakis. Il Patto sarà presto allargato ad

altre realtà. Itaca, ad esempio, ne ha già discusso in Consiglio

comunale e a breve si conta possa dare anche la sua adesione.

“Le isole del Mediterraneo – ricordano i promotori – hanno

paesaggi meravigliosi e una natura incontaminata, una storia

millenaria da raccontare essendo state al centro dei grandi

eventi che hanno caratterizzato la vita nel Mediterraneo. Hanno

una flora e una fauna, sia in mare che in terra, ammirevole.

Sono luoghi di migrazioni di esseri umani, sono meta di passaggi

e stazionamenti di diverse specie animali, sono luoghi rari nei

quali si ritrova il “sapore del mondo”, della storia e della

memoria”.

“Nei momenti difficili durante i quali la democrazia e la pace

erano compromesse – dice il sindaco di Ventotene, Gerardo

Santomauro – è proprio nelle piccole isole come le nostre che

alcuni giovani pieni di speranze hanno trovato il luogo ideale

per immaginare le soluzioni più coraggiose che oggi ritroviamo

nella nostra Costituzione e nel Manifesto. Con questo accordo

vogliamo recuperare il ruolo che abbiamo avuto e avvicinarci a

quei popoli che si affacciano sul Mediterraneo e hanno bisogno

di esempi di cooperazione, prendendo a riferimento l’Europa come

modello”. “Questo Patto rappresenta una opportunità di

conoscenza e crescita per le nostre comunità – commenta il

sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello – avviando questo

percorso vogliamo navigare insieme in un Mediterraneo che deve

essere un Mare di Pace e di Amicizia”. (ANSA).



