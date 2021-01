(ANSA) – MILANO, 25 GEN – Un milanese di 57 anni, autore

di numerosissimi episodi di adescamento e violenza sessuale in

danno di bambine e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14

anni, attualmente detenuto, è stato fatto oggetto di una misura

di Sorveglianza speciale irrogata dal Tribunale di prevenzione

su proposta del Questore di Milano. Il provvedimento, che

prevede l’obbligo di soggiorno nel

comune di residenza per treanni, prescrive anche per il pedofilo – in passato bagnino inpiscine e insegnante di ginnastica – di “mantenersi ad almeno500 metri dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni e dinon comunicare con loro con nessun mezzo, inclusi i socialnetwork”. Dall’analisi suo curriculum da parte della Divisioneanticrimine dalla questura milanese, è emerso che l’uomo “haadescato – si spiega in una nota – almeno 41 ragazzine traMilano, Gorizia, Viareggio, Firenze, Pistoia, Carrara e LaSpezia. Con l’avvento dei social network, ha affinato le suetecniche di adescamento, scovando le giovani vittime attraversoFacebook, Instagram e più recentemente con TikTok”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

