(ANSA) – BOLOGNA, 24 GEN – La Procura di Bologna guidata da

Giuseppe Amato ha aperto un fascicolo per il reato di frode

nelle pubbliche forniture, a carico di ignoti, per verificare la

possibile rilevanza penale dei numerosi guasti che hanno

caratterizzato il primo anno di esercizio del People Mover, il

trenino a monorotaia sopraeleva che collega stazione e

aeroporto. L’iscrizione del fascicolo è stata fatta anche “nella

prospettiva della regolarizzazione del

servizio e della garanzia della sicurezza dei trasporti”,

informa il procuratore.

Sotto questo profilo, la Procura, oltre ad avere delegato

indagini e raccolta documenti alla sezione di polizia

giudiziaria dei carabinieri, ha ritenuto di delegare

accertamenti tecnici a personale dell’Ansfisa (Agenzia nazionale

per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali

e autostradali) e dei vigili del fuoco. (ANSA).



