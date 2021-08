“Ringrazio tutti i ragazzi della Locanda per questa

bellissima seggiola, leggo qui i vostri nomi e appena possibile

vi vengo a trovare”. Sono bastate queste poche parole a far

esplodere una gioia incontenibile tra i giovani di Centimetro

Zero. All’altro capo del telefono, in viva voce, c’è Roberto

Mancini, il ct della nazionale che ha tenuto con il fiato

sospeso ed emozionato tutti, fino alle lacrime, negli Europei

2021. I giovani del ristorante sociale, che a Pagliare (Ascoli

Piceno) impiega collaboratori con disabilità intellettive, hanno

ancora vivo il ricordo di quelle serate di inizio estate e poter

sentire la voce del mister al telefono è un’emozione fortissima.

E così, dopo le seggiole decorate per il presidente Mattarella e

per il papa, ora è stato il turno di Roberto Mancini. “E’ stato

proprio durante la serata della finale – racconta Roberta

D’Emidio, responsabile del progetto sociale Locanda del Terzo

Settore -, al culmine dell’emozione per la vittoria dell’Italia,

che i ragazzi hanno pensato di regalare una sedia al mister che

è anche nostro conterraneo. Ringraziamo Roberto Mancini per

tutto il tempo che ci ha dedicato e i suoi genitori, mamma

Marianna e papà Aldo, che hanno fatto da tramite con

disponibilità e dolcezza nella consegna del dono”. “Il pezzetto

che ci mancava per essere i ragazzi più felici d’Europa ce lo

hai regalato”, la dedica per Mancini sullo schienale della

seggiola, ovviamente tutta azzurra. (ANSA).



