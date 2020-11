(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Per un giro di spaccio a San

Vittore sono state arrestate 4 persone e per una è stato

disposto l’obbligo di dimora. L’ordinanza è stata eseguita oggi

dal Nic, il nucleo investigativo centrale della polizia

penitenziaria. Per la Procura il rifornimento di hashish e

piccoli quantitativi di cocaina dentro il carcere milanese è

avvenuto, nei mesi scorsi, tramite una infermiera in

servizionell’istituto. Arrestata in flagranza qualche giorno fa, incambio di soldi, avrebbe consegnato un microcellulare e unI-Phone a due detenuti i quali, di notte, chiamavano i lororeferenti esterni per fare gli ‘ordini’. L’infermiera andava poia ritirare la droga e la portava il carcere.L’attività di spaccio, portata avanti nel carcere milanese diSan Vittore da due detenuti con l’aiuto di un’infermiera, era “ben avviata e foriera di non minimi profitti, se si consideranoanche i costi della corruzione”, ossia i soldi che incassava ladonna per portare dentro droga e telefoni. Lo scrive il gip diMilano Manuela Accurso Tagano nell’ordinanza a carico in totaledi cinque persone, eseguita dal Nic della polizia penitenziarianell’inchiesta del pm Paolo Storari. (ANSA).

Fonte Ansa.it

