(ANSA) – FORMAZZA, 03 OTT – Venti persone sono state sfollate

a Formazza, paese a 1.280 metri nell’omonima valle, una laterale

dell’Ossola. Si tratta di famiglie che vivono nelle case a due

passi dalla frana di Valdo. Nel giugno 2019 un gran pezzo di

montagna si era staccata franando a valle: la scorsa notte le

piogge intense hanno nuovamente fatto rotolare a valle molti

metri cubi di roccia. Stamani, in attesa di netti miglioramenti

meteo, il sindaco di Formazza, Bruna Papa, ha firmato

un’ordinanza di sgombero. In queste ore le ruspe hanno ripreso a

lavorare sul posto in attesa dell’arrivo del geologo che

valuterà la situazione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

