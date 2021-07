(ANSA) – MANTOVA, 04 LUG – È sempre grave, ma non in

imminente pericolo di vita, Pier Francesco Ferrari, il 35enne di

San Giorgio Bigarello aggredito a colpi di mazze da baseball nel

piazzale di un centro commerciale alla periferia di Mantova

assieme a Atilio Ndrekai, albanese 23enne senza fissa dimora,

morto ieri in seguito alle ferite riportate.

Il giovane è in coma farmacologico nel reparto di rianimazione

dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e i medici, pur in un quadro

clinico estremamente delicato, non disperano di salvarlo.

Intanto i carabinieri proseguono con le indagini per risalire

alle persone che hanno aggredito i due, pare un gruppo molto

nutrito, alcune delle quali potrebbero essere rimaste ferite

(sul posto sono stati trovati alcuni abiti inzuppati di sangue

non appartenenti ai due giovani poi ricoverati in rianimazione).

I militari sono cauti nel definire l’aggressione un agguato

per regolare i conti nell’ambito dello spaccio di droga. I

precedenti di Ferrari riferiti agli stupefacenti sono lontani

nel tempo e, quindi, difficili da attualizzare. (ANSA).



