(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Non si arresta il calo delle quotazioni del petrolio con i contratti sul greggio Wti in ulteriore discesa sul mercato after hour a 30,87 dollari al barile a fronte dei 31,50 dollari di ieri sera (-2%). Scende anche il Brent europeo che perde un altro 1,8% a 32,64 dollari al barile accumulando perdite del 28% questa settimana.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram