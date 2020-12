(ANSA) – MILANO, 12 DIC – Una lezione collettiva in piazza

Fontana per ricordare le 17 vittime della strage del 1969, in

seguito allo scoppio di una bomba nella Banca Nazionale

dell’Agricoltura. Anche così Milano ha celebrato il 51esimo

anniversario della strage di Piazza Fontana le cui celebrazioni

a causa della pandemia si tengono in forma ridotta.

Le associazioni antifasciste e i collettivi universitari

hanno promosso

una lezione in piazza Fontana con gli interventidi Benedetta Tobagi, scrittrice e figlia del giornalista WalterTobagi, assassinato dal gruppo di estrema sinistra BrigataXXVIII marzo nel 1980, Fortunato Zinni, ex dipendente dellaBanca nazionale dell’Agricoltura che quel giorno era al lavoroed è sopravvissuto alla bomba, Claudia e Silvia Pinelli, lefiglie di Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico che venneingiustamente accusato della strage in un primo tempo e che morìcadendo da una finestra della Questura di Milano, dove sitrovava per essere interrogato.In piazza sono arrivate molte persone, con mascherine e inrispetto delle disposizioni per combattere l’epidemia,soprattutto giovani che seduti su panche di legno hannoascoltato gli interventi. “Nel 2020 possiamo e dobbiamo dire chenoi sappiamo e abbiamo le prove – ha detto Benedetta Tobagi -, èimportante diffondere un po’ di sana conoscenza storica”.(ANSA).

