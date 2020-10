(ANSA) – TORINO, 31 OTT – Il Piemonte converte 16 ospedali

alla cura del Covid. “È una scelta difficile, ma inevitabile,

per riuscire a fronteggiare la necessità crescente di posti

Covid e dare una risposta immediata che decongestioni i nostri

pronto soccorso”, spiega l’assessore regionale alla Sanità,

Luigi Genesio Icardi. “La conversione di questi presidi ci

consente di destinare ai pazienti Covid dei percorsi ospedalieri

completamente dedicati e separati da quelli dei pazienti non

Covid – aggiunge -. Il sistema sanitario piemontese sta facendo

lo sforzo massimo per potenziare il più possibile l’intera rete

ospedaliera e territoriale,

che l’evoluzione della pandemia stamettendo a dura prova in tutto il nostro Paese”.Diventano Covid Hospital a Torino l’Ospedale Martini, conchiusura del Dea, e parzialmente il Cto, con la conversionedella Medicina del lavoro, parte della Rianimazione edell’Ortopedia, mentre in provincia di Torino il San Luigi diOrbassano (con una conversione del 50% dei posti letto e Deaaperto) e gli ospedali di Venaria, Giaveno, Cuorgnè, Lanzo eCarmagnola.Nel Cuneese gli ospedali di Saluzzo e Ceva, in provincia diAlessandria la Clinica Salus e l’ospedale di Tortona, inprovincia di Asti l’ospedale di Nizza Monferrato, nel Novaresel’ospedale di Galliate, nel Vercellese quello di Borgosesia (conPunto di primo intervento – PPI – aperto h24) e nel Vco ilpresidio Coq di Omegna. (ANSA).

Fonte Ansa.it

