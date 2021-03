(ANSA) – ALESSANDRIA, 27 MAR – “Oggi e domani chiudiamo la

campagna di vaccinazione per i volontari della Protezione

Civile. La Regione Piemonte ha voluto scrivere per prima a Roma

per segnalare che per noi sono come le forze dell’ordine.

Abbiamo usato un termine: essenziali”.i Così il presidente della

Regione Piemonte, Alberto Cirio, inaugurando un nuovo centro

vaccinale ad Alessandria.

“La Conferenza delle Regioni ha accolto la nostra richiesta e

li ha inseriti come prioritari. Questo è un segno di gratitudine

che vogliamo manifestare a loro perché la Protezione Civile in

Piemonte è la migliore d’Italia, non per merito mio o di chi

c’era prima di me, ma per merito dei piemontesi”, sottolinea il

governatore che ha ringraziato i volontari di Alessandria

presenti all’ex Caserma Valfrè, da lunedì centro vaccinale per

tutti. “Nel 1994 – ricorda – abbiamo pianto e sofferto quando il

nostro Piemonte è stato distrutto dall’alluvione, ma il giorno

dopo i piemontesi si sono rialzati, hanno imparato dalla

tragedia e hanno costituito la più grande Protezione Civile

d’Italia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

