Ma La Torre è stato prima di tutto un siciliano che ha sognato una Sicilia diversa, che nella sua vita ha lottato fino in fondo e con coerenza contro la mafia e i suoi collegamenti con la politica e i poteri economici.

Era un dirigente comunista che si era formato alla scuola della partecipazione del popolo ai processi di cambiamento. Mantenne sempre fermo quel convincimento anche nel suo ultimo impegno, prima di morire. Per valutare questi aspetti della sua vita, le sue convinzioni ideologiche, e la sua battaglia contro i missili a Comiso occorrerebbero forse le lenti di quel tempo e non ha molto senso indossarle.

Se oggi possiamo dire che la mafia, pur non essendo ancora sconfitta, ha ricevuto colpi decisivi, lo dobbiamo anche ad uomini come Pio la Torre e al suo autista e amico Rosario di Salvo, caduto insieme a lui.

