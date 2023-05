Roma 11 Maggio 2023- Ringraziamo il prefetto Giannini per il proficuo lavoro svolto nella delicata funzione di Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S- a garanzia della Sicurezza del Paese e a salvaguardia della coesione sociale e delle Istituzioni democratiche in una fase particolarmente delicata ed esposta alle assurde e feroci aggressioni del terrorismo internazionale che, in altri Paesi della Comunità, ha causato lutti e devastazioni.

Felicitazioni e sinceri auguri al Prefetto Vittorio Pisani per la sua meritata nomina a Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica Sicurezza – consapevoli che sin da subito inizierà un’opera di proficuo impegno al servizio del Paese e della nostra amata Istituzione.

Pisani, “sbirro” purosangue, attento conoscitore delle dinamiche criminali e dei fenomeni illegali che attentano i nostri confini e tutti i territori, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto di tutte le forme di criminalità, e in particolare contro il traffico degli essere umani e l’immigrazione clandestina, rappresenta una garanzia di continuità nella delicata funzione che le donne e gli uomini della Polizia di Stato quotidianamente, in ogni angolo del paese, esercitano per tutelare la sicurezza dei cittadini e le istituzioni democratiche.

Al neo Capo della Polizia Pisani, nel rinnovare i più sentiti e convinti auspici di buon lavoro e le felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico a nome di tutti gli iscritti, il Siulp, come sempre offre la sua totale e leale collaborazione per affrontare le emergenze in atto e programmare i necessari e urgenti interventi per garantire e aumentare la funzionalità dell’intera Istituzione.