(ANSA) – GENOVA, 20 APR – “Il memoriale delle 43 vittime del

crollo del ponte Morandi non dovrà essere pagato dagli sponsor

privati, dovrà essere pagato dallo Stato, per noi questo è un

aspetto fondamentale, determinante”. Così Egle Possetti,

portavoce del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi a margine

della presentazione del bando destinato agli studenti

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova per ideare

un’opera d’arte da inserire negli spazi del futuro parco sotto

il ponte. “Non vogliamo che nel nostro memoriale ci siano

sponsor privati perché è lo Stato che deve dare rispetto alle

nostre vittime – continua Possetti – quel memoriale dovrà essere

gestito solo con fondi pubblici, è una forma di rispetto verso

chi non c’è più”.

Sotto il nuovo viadotto Polcevera, in base al progetto

dell’architetto Stefano Boeri, nascerà un enorme parco con aree

verdi, spazi per lo sport e la socialità, ma anche per start up

e aziende tecnologiche. “Potranno esserci sponsor privati per i

giardini e per il parco, ma quel Memoriale deve avere

un’impronta pubblica”, conclude Possetti. D’accordo

il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del

ponte Marco Bucci: “Apprezzo la richiesta dei familiari delle

vittime. Mi sembra anche un bel segnale, lo Stato si deve

occupare di queste cose, concordo al 100% infatti aspettiamo gli

88 milioni avanzati dalla contabilità speciale della struttura

commissariale che, appunto, sono fondi pubblici”. Nei giorni

scorsi l’annuncio di un emendamento al decreto Sostegni da parte

della Lega, ennesimo tentativo per cercare di riportare a Genova

quelle risorse. (ANSA).



