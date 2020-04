(ANSA) – MILANO, 11 APR – “Sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio”: Lo ha detto l’assessore della Lombardia Giulio Gallera, spiegando che il periodo di 14 giorni previsto finora sarà quindi allungato fino a quella data per tutti i positivi. “Chi è a casa dal lavoro avrà un certificato dal medico di allungamento della quarantena – ha aggiunto – fino al 3 maggio. I 14 giorni servono per vedere se compaiono i sintomi, ma molte persone poi sono ancora positive quindi a garanzia di tutti allunghiamo il periodo.

L’idea, poi, è di fissarlo a 28 giorni in via definitiva”.



