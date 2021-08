(ANSA) – FOGGIA, 20 AGO – Una foto in cui medici e personale

sanitario del Policlinico di Foggia tengono in mano cartelli sui

quali è scritto “Buon Ferragosto, No Vax No Party”, pubblicata

sulla pagina Fb dell’ospedale lo scorso 15 agosto, ha scatenato

numerose polemiche e commenti negativi. Fino a qualche tempo fa

venivamo considerati “angeli custodi” ed ora – si legge in un

altro post del Policlinico, “ci si deve difendere nelle aule

virtuali delle piattaforme social da fango vero e vere schiere

di raffinati pensatori no vax”.

I medici con i cartelli vengono definiti “nullafacenti nei

corridoi che non si occupano dei malati”; altri internauti

ipotizzano che “non c’è così tanto lavoro: e noi vi paghiamo con

i nostri soldi”, commentano. In altri commenti da parte di “estremisti no vax”, così come vengono definiti dall’ospedale,

si legge: “Io non mi vaccino e se mi ammalo mi curate come gli

altri, anzi meglio degli altri, con più professionalità e più

amore perché le mie tasse servono a pagare le mie cure e i

vostri stipendi…”.

Dal Policlinico precidano che “‘No party, no vax’ ricalca una

comunicazione nazionale e regionale sulla scelta di vaccinarsi”

e che di certo “non è il frutto di un pensiero giuridico

ispirato dal Policlinico Riuniti. Per il resto – aggiungono – ci

preme sottolineare che d’ora in avanti le minacce, il

turpiloquio o gli insulti non saranno tollerati”. Il Policlinico

ricorda infine che “l’82% dei pazienti ricoverati non è

vaccinato. Scatenare la rabbia contro la scienza pare essere il

nuovo sport del 2021 a cui non vogliamo partecipare”. (ANSA).



Fonte Ansa.it