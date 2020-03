ISOLFIN®, azienda leader nel comparto dei servizi per i principali gruppi di petrochimica, costruzione navale, raffinazione ed energia, annuncia di avere cominciato i servizi di sanitizzazione da COVID-19 degli ambienti di lavoro delle compagnie Enipower S.p.A. (nella sede di Ravenna), Saras S.p.A. (nella sede di Cagliari) e Poste Italiane nelle regioni Lombardia, Piemonte, Marche, Abruzzo e Toscana. Gli interventi sono eseguiti seguendo scrupolosamente le indicazioni di sterilizzazione comunicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In totale più di 150 persone sono mobilizzate per la disinfezione che deve rompere il circolo vizioso del contagio del virus, il quale può rimanere attivo sulle superfici inanimate da alcune ore fino a circa tre giorni, come suggeriscono gli studi più recenti, smentendo una ricerca tedesca che ipotizzava fino a un limite di addirittura nove giorni.

L’intervento per Poste Italiane in Lombardia è particolarmente delicato e richiede tutto l’impegno dei professionisti. Si tratta di azzerare le forme residue di Covid-19 che possono essere anche molto importanti dato che la regione è il più serio focolaio d’Europa.

Tutte e tre le aziende sono vitali al funzionamento della macchina Italia e garantiscono che la popolazione non subisca interruzioni d’erogazione di servizi essenziali come le comunicazioni e l’energia. È doveroso quindi applicare la massima cura alla messa in sicurezza dei lavoratori a cui è chiesto di continuare a esporsi in prima persona.

L’intervento è programmato a partire dalla domenica 15 marzo 2020 fino a data da destinarsi, in relazione all’evolversi della situazione.

L’amministratore delegato di ISOLFIN®, Marco Nori, ha dichiarato: “Enipower, Saras e Poste Italiane hanno a cuore la sicurezza del loro personale. Il Coronavirus è un’emergenza a cui occorre rispondere con prontezza ma anche e soprattutto con efficacia e professionalità, dobbiamo metterci il massimo dell’impegno, tutta la nostra esperienza e lo scrupolo di attenerci rigorosamente alle indicazioni fornite dagli scienziati.»

