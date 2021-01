(ANSA) – NAPOLI, 23 GEN – Un operaio di 47 anni è deceduto in

seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale. Il

fatto è accaduto oggi in un complesso di via Ianniello a

Frattamaggiore (Napoli). L’operaio, a quanto finora ricostruito,

era impegnato in una manutenzione quando all’improvviso è

precipitato da un’altezza di circa 5 metri, battendo con la

testa sul selciato. Per l’uomo non c’è

stato nulla da fare. E’morto all’istante.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale casermaed il personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli investigatori sonoora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Lasalma è stata trasferita all’istituto di medicina legale diNapoli. (ANSA).

Fonte Ansa.it

