(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Sulla prescrizione noi votiamo per difendere una proposta del governo Renzi-Gentiloni: ci sono due leggi in ballo e noi stiamo con la legge dei nostri governo. Se si vuole evitare tutto questo, il ministro Bonafede cambi la sua proposta che è un obbrobrio”. Lo ha detto Matteo Renzi, che aggiunge “Noi non stiamo spaccando nulla, ma stiamo solo difendendo il nostro lavoro, il lavoro fatto da Enrico Costa quando era membro del nostro governo. Spero che il Pd difenda Orlando e non Salvini, perché se vota contro la proposta di Costa vota per difendere un obbrobrio”.



